Unicorn Hill: Extrem starke Sicherheit durch „Blaulicht“

Beim Techno-​Festival Unicorn Hill zu dem an diesem Wochenende bis zu 5000 Fans dieser Musik– und Partyrichtung auf dem Flugplatz Hornberg bei Schwäbisch Gmünd erwartet werden, sind die Sicherheitsmaßnahmen überraschend extrem hoch.

24

Bereits auf der Zufahrt Furtlepass geht kein Weg an der Polizei vorbei. Allein am Freitagabend sind rundPolizeibeamte im Einsatz. Nach ersten Informationen gibt es schon sehr viele Drogenfunde. Die Polizei gibt zu verstehen, dass sie nicht nur Kontrolleure, sondern unterm Strich Beschützer des Festivals sind, weshalb für einige Anreisende im Drogenbesitz schon am Furtlepass Schluss war mit dem Festivalspass. Auch das THW ist im Einsatz, ebenso die Gmünder und Degenfelder Feuerwehr sowie der Rettungsdienst mit einer-​Stunden-​Präsenz bis Sonntag.