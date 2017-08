Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 15. August 2017 Dienstag, 15. August 2017

Stadtwerke Schwäbisch Gmünd erhöhen den Preis fürs Wasser

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Zwei Jahre und einen Monat nach der letzten Erhöhung steigen in Gmünd zum 1 . Oktober die Wasserpreise. Das haben die Stadtwerke gestern bekannt gegeben. Die Grundpreise werden demnach deutlich, die Mengenpreise moderat erhöht.

2015

Alles wird teurer – so könnte man den Inhalt der Mitteilung zusammenfassen, die die Stadtwerke gestern veröffentlichten. „Seit der letzten Preisanpassung instiegen die Konditionen für den Wasserbezug konstant an“, erklärt Pressesprecherin Monika Lidmila.Womit sie die Wasserzins-​Erhöhung konkret begründete und wieviel die Bürgerinnen und Bürger in den anderen Kommunen im Gmünder Raum für das Lebenselixier bezahlen müssen, steht in der Dienstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!