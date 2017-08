Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 02. August 2017 Mittwoch, 02. August 2017

Wilde Parkerei: Sonderrechte für die Kirchenmusikbesucher?

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Ständig in Knöllchen-​Angst lebenden Innenstadt-​Anlieger äußern die Vermutung, dass derzeit wieder die Besucher des Kirchenmusikfestivals eine vielleicht klammheimlich verordnete Sonderrechte genießen und Stadt sowie Polizei bei Parkverstößen beide Augen zudrücken.

Vor allem auswärtige Besucher scheinen gerne möglichst nahe an den Kirchen parken zu wollen, wenn dort die abendlichen Konzertveranstaltungen über die Bühne gehen. Die Folgen: Fußgänger– und Halteverbotszonen und sogar Feuergassen sind von wild geparkten Fahrzeugen belegt. Doch im Vergleich zu anderen Festanlässen und zum Alltag in der Innenstadt gibt es auffallenderweise keine Knöllchen-​Flut. Die Stadtverwaltung streitet den Verdacht einer besonderen Rücksichtnahme auf die Kirchenmusikbesucher jedoch strikt ab. Was tatsächlich dahintersteckt, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.