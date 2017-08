Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 22. August 2017 Dienstag, 22. August 2017

B 298 : Vollsperrung ab Donnerstag

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Der Mittwoch ist der letzte Tag, an dem man in der Mutlanger Straße (B 298 ) zwischen der Einmündung Becherlehenstraße (Moschee) und dem „Tabula“ bergaufwärts noch durchkommt.

24

298

8

23

Ab Donnerstag,. August, beginnt der zweite Bauabschnitt an der Bund damit die Vollsperrung dieses innerörtlichen Teilstücks, des eigentlichen Flaschenhalses der Straße. Dauer bis zum. September. Der gesamte Verkehr in beiden Richtungen muss dann die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über Großdeinbach fahren. Mehr in der RZ vom. August.