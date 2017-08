Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 23. August 2017 Mittwoch, 23. August 2017

Großdeinbach: Backhaus als Treffpunkt

Foto: gbr

Brot oder Salzkuchen kann man in dem Backhaus auf dem Großdeinbacher Dorfplatz natürlich auch backen. Doch dies ist nicht der einzige Grund, warum die Ortsgemeinschaft das alte Gebäude in Wustenriet abgetragen hat und nun am neuen Standort wieder zusammensetzt. Das Projekt hat eine soziale Komponente.

Ein Dorfbackhaus war zu allen Zeiten auch ein kommunikativer Ort. Denn dort kamen Familien oder Bewohner eines Orts zusammen. Vordergründig um Brot zu backen, aber letztlich auch, um sich zu unterhalten und um Neuigkeiten zu erfahren. An diesen Treffpunkt-​Charakter dachte auch der noch recht junge Verein Ortsgemeinschaft Großdeinbach e.V., als das Backhaus-​Projekt ins Auge gefasst wurde. In Wustenriet musste das historische Back-​, Schlacht– und Waschhaus der Familie Bareis einem Neubau weichen. Daraus ergab sich die Chance, den Kern des Hauptorts Großdeinbach um eine Attraktion zu bereichern. Wie das Projekt konkret umgesetzt wird und wie weit es bereits fortgeschritten ist, steht am. August in der Rems-​Zeitung!