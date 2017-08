Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 23. August 2017 Mittwoch, 23. August 2017

Himmelsgarten: Naherholung und Vandalismus

Leider trübt immer wieder eine ganz kleine Minderheit das schöne Bild im Himmelsgarten. Zum Beispiel durch Farbschmierereien oder durch das gedankenlose Wegwerfen von Müll. Ganz besonders traurig stimmt es, dass Menschen offenbar Freude dabei empfinden, wenn sie das Eigentum anderer zerstören.

Die Mehrheit der Himmelsgarten-​Besucher genießt das wunderbare Flair dieses Landschaftsgartens. Man kann sich dort nicht nur am Wasser erholen oder den Anblick von Blumen und Tieren genießen, sondern auch auf sportliche Weise Abstand vom Alltagsstress gewinnen. Zum Beispiel auf der Golf-​Anlage oder am Wasserspielplatz. Mehr darüber — auch über den aktuellen Vandalismus am Kreuztisch — erfahren Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. August!