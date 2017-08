Ostalb | Mittwoch, 23. August 2017 Mittwoch, 23. August 2017

Vier Esel und acht Kinder

Galerie (6 Bilder)

Fotos: Nesper

Ein besonderes Erlebnis im Kalender des Waldstetter Schülerferienprogramms ist wie jedes Jahr das „Wandern mit Eseln“. Demzufolge waren die angebotenen Plätze auch rasch ausgebucht.

7

12

Harald und Leonie Ziller, Dietmar Fruhstuck und Michael Schaden als erfahrene Eselstreiber von der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins begrüßten am Mittwoch acht Jungs und Mädchen im Alter zwischenundJahren am Wanderparkplatz Richtung Weilerstoffel. Diesen stand ein unterhaltsamer, vergnüglicher und stressfreier Nachmittag bevor. Ausführlicher Bericht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.