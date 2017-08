Blaulicht | Freitag, 25. August 2017 Freitag, 25. August 2017

Tankstellenraub: Öffentliche Fahndung

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Polizei

Am 21 . August wurde die OMV-​Tankstelle In der Vorstadt überfallen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei brachten bislang nicht den gewünschten Erfolg. Deshalb wurden nun die Bilder des Täters veröffentlicht, die während des Überfalles aufgenommen wurden.

21

0

73

61

58

00

110

Der männliche Täter war mit einem Messer bewaffnet. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Seitenstreifen und Adidas-​Dreieck auf dem linken Oberschenkel und einem schwarzen Sweatshirt mit weißem Nike-​Logo auf der rechten Brustseite.Er trug ein schwarzes Base-​Cap mit weißem Nike-​Logo und Schriftzug auf der Stirn und hatte eine schwarze Gesichtsmaskierung, eventuell eine Skimaske, übergezogen.Der Gesuchte flüchtete nach dem Überfall gegen sieben Uhr am Montagmorgen,. August zu Fuß aus der Tankstelle auf die Straße „In der Vorstadt“ und ging in östlicher Richtung (Richtung Ortsmitte/​Neue Straße) weg.Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat einen Mann, auf den die Beschreibung passt, an diesem Morgen gesehen? Wer kennt jemanden, der solche Kleidungsstücke trägt?Wurden solche Kleidungsstücke weggeworfen aufgefunden?Antworten auf diese Fragen und allgemeine Hinweise auf verdächtige Personen und Umstände nimmt die Kriminalpolizei Aalen unter Telefon/​entgegen. Wer eine Person, die diese Kleidungsstücke in der beschriebenen Kombination trägt, aktuell sieht, wird gebeten, dies über Notrufder Polizei mitzuteilen.