Schwäbisch Gmünd | Freitag, 25. August 2017 Freitag, 25. August 2017

Wochenende: Basis für Verkehrsplanung

Galerie (1 Bild)

Strava heißt eines der größten Portale, auf dem die Satellitendaten von Sportlern erfasst werden. Millionen Radfahrten in Ballungsräumen werden als Basis für Verkehrsplanung genutzt. Datenschützer warnen vor Missbrauch. Stuttgart greift auf ein ähnliches Modell zurück – aber nur beim Pkw-​­Verkehr. Damit befasst sich die Titelgeschichte unserer Wochenende-​Beilage.

Manchmal kommt das Wochenende schneller als man denkt: Aber es bleibt immer lesenswert! In unserer Wochenende-​Beilage gibt es auch in dieser Woche einen lukrativen Reisepreis zu gewinnen wenn man die Frage beantworten kann, in welchem deutschen Zoo es gerade viele kleine Elefanten gibt: In Köln oder im Tierpark Hellabrunn.

Acht der insgesamt 16 Seiten gehören wie immer dem Thema Reisen, in der Rubrik „Mensch+Technik“ geht es um die Digitalisierung bisher mechanischer Medien, und in der Rubrik „Haus+Garten“ erfährt man alles über „Blackbox-​Gardening“. Hier überlässt man der Natur die Gestaltung. Als Gärtner muss man nur zuhören, etwas verstehen und gelegentlich anleiten. Verstanden? Holen Sie sich die Rems-​Zeitung mit der Wochenende-​Beilage.