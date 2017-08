Ostalb | Sonntag, 27. August 2017 Sonntag, 27. August 2017

„Kutteln“ auf dem Schillerplatz in Lorch serviert

„Kutteln sind einfach ein echt schwäbisches Gericht“, erklärte Reinhardt Stösser die Entscheidung des Männergesangverein Lorch e.V. der bereits zum zehnten Mal das Kuttelfest ausrichtete.

Traditionell wird in Lorch dem schwäbischen Gericht im August gehuldigt. Sonst findet ja fast alles im Juni und Juli statt, aber das ist eine Veranstaltung für die Daheimgebliebenen in der Ferienzeit. Kutteln spalten übrigens die Bevölkerung in zwei Lager: entweder man liebt sie oder man hasst sie, dazwischen gibt es nichts. Auch die Frage nach heller oder dunkler Sauce, Brot oder Bratkartoffeln sorgt für Diskussionen. Unstrittig sind hingegen Bratkartoffeln als Beilage. Woraus Kutteln bestehen und wie die Gäste auf dem Lorcher Schillerplatz mit einem kräftigen Regenschauer zurecht kamen, steht in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.