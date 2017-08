Ostalb | Montag, 28. August 2017 Montag, 28. August 2017

Bartholomäer Nationalfeiertag: Bartholomäusmarkt

Galerie (8 Bilder)

Fotos: nb

Die vielen fröhlichen Gesichter, die einem bei einem Bummel über den Bartholomäusmarkt entgegenblicken, sprechen eine ganz eigene Sprache. Und zeigen ganz deutlich: Dieser Markt ist mehr als nur der gemütliche Ausklang eines erfolgreichen Rosstag-​Wochenendes.

Als er um sechs Uhr in der Früh als einer der ersten Händler seinen Stand in der Beckengasse in Bartholomä aufbaute, wusste Herbert Schiener noch nicht, was ihn erwartet. Für ihn war die Teilnahme am Bartholomäusmarkt nämlich eine Premiere. Warum es für ihn und alle anderen — Händler und Besucher — ein gelungener Bartholomäusmarkt war, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.