Festgenommener flüchtet in Handschellen

Die Polizei fahndet derzeit (Stand: Freitag, 13.45 Uhr) immer noch mit starken Kräften sowie einem Hubschrauber im Bereich Abtsgmünd nach einem flüchtigen Mann.

Der-​Jährige trägt ein kurzes blau/​weiß-​gestreiftes Polo-​Hemd, eine kurze türkis-​farbige Adidas-​Sporthose sowie schwarze Sportschuhe. Der Mann ist etwaMeter groß und korpulent. Er ist mit Handschließen vor dem Körper geschlossen und flüchtete gegenUhr am Gebäude des Polizeipostens Abtsgmünd in der Fachsenfelder Straße. Die Polizei bittet, keine Anhalter mitzunehmen, nicht an den Mann heranzutreten und bei Antreffen des Mannes umgehend den Notrufzu betätigen.ERGÄNZUNG: Der gesuchte Räuber (er soll eine Spielhalle in Aalen überfallen haben) wurde gegenUhr widerstandslos festgenommen. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konzentrierte sich die Suche verstärkt um den Ortskern und dem Ufer der Lein. Der Beschuldigte wurde schließlich gefunden, als er sich im Bereich der Brücke über die Lein in der Hauptstraße versteckt hielt.