Sanierung B298: Heißer Job für coole Typen

Schwäbisch Gmünd | Freitag, 04. August 2017 Freitag, 04. August 2017

Sanierung B 298 : Heißer Job für coole Typen

Fotos: hs

Respekt vor diesen coolen Jungs: Sie bewältigen derzeit die „heißeste“ Baustelle in Schwäbisch Gmünd. Und dies gilt im mehrfachen Sinn des Wortes.

Die Mannschaft von Haag-​Bau arbeitet entweder bei hochsommerlichen Temperaturen oder aber auch bei aufziehenden Gewittern unentwegt und mit Hochdruck an der Sanierung der Bundesstraßen(Mutlanger Straße). Ein enggesteckter, exakt durchgetakteter Bauzeitenplan fährt auf dem Doppelgespann der Asphaltmaschinen, auf Walzen, Baggern und Muldenkippern ständig mit. Pausenlos wird der Nachschub an Asphalt herbeigekarrt. Der istGrad heiß, was die Arbeit für die coolen Typen vollends zur Sauna macht. Wie die das schaffen und wie’s mit der Baustelle weitergeht steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.