Freitag, 04. August 2017

Städtepartnerschaft: Rettung für Telephone-​Häusle aus Barnsley

Foto: hs

Katharina Aubele, Städtepartnerschaftsbeauftragte der Stadt, und der Bauhof haben eine Rettungsaktion für ein englisches Telefonhäuschen aus der Partnerstadt Barnsley gestartet.

Das Telephone aus Barnsley rostete zuletzt in der Hinteren Schmiedgasse vor sich hin. Es hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich und symbolisiert die Freundschaft zwischen den beiden Städten. Nun wurde die rote Zelle demontiert und wartet im Bauhof auf Restaurierung. Anschließend soll das Monument der königlich-​britischen Post an einem würdigen Platz wieder aufgestellt werden. Näheres zu Vergangenheit und Zukunft des Telephon-​Häusle am Samstag in der Rems-​Zeitung.