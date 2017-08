Schwäbisch Gmünd | Samstag, 05. August 2017 Samstag, 05. August 2017

Fohlenchampionat auf dem Gestüt Birkhof

Galerie (1 Bild)

Foto: msi

100 Fohlen treten am Sonntag, 6 . August, zur Prämierung beim Fohlenchampionatauf dem Gestüt Birkhof bei Donzdorf/​Reichenbach an. Dabeistehen nicht nur Körperbau und Bewegung auf dem Prüfstand, sondern auch dassogenannte Interieur, das Verhalten der Pferdeyoungster im Präsentationsring.

9

12

14

16

Dabei werden die Fohlen, die aus Spring– oder Dressurpferdelinien stammen,getrennt begutachtet. Der Grund ist, dass die Nachkommen der vom Springreitengeprägten Hengste in der Bewegung teilweise hinter den für die Dressurgezogenen Fohlen abfallen. Bereits umUhr geht es mit der Bewertung der Stutfohlen los. Um die Mittagszeitgeht es für die besten zehn Pferde ins Finale. Jeweils zwei Stut– und Hengstfohlenwerden an diesem Tag zum Champion gekürt. AbUhr findet das Schauprogramm statt. Es werden Gestütshengste und ihreNachkommen im Spring– und Dressursattel vorgestellt. Eine Kollektion vonVerkaufspferden runden das Programm ab. Die Verkaufswoche für Sport– undFreizeitpferde wird in den anschließenden Tagen auf dem Gestüt ange​boten​.UmUhr präsentieren sich die Hengstfohlen den kritischen Augen der Richter.Die Fohlenschau wird über Mikrofon kommentiert, damit die Zuschauer dieBewertungskriterien nachvollziehen können.Das Finale wird dann ca. umUhrstattfinden.