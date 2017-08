Ostalb | Sonntag, 06. August 2017 Sonntag, 06. August 2017

Feierliche Einholung des Erntewagens in Gschwend

Die Ernte fiel heuer im Gmünder Raum recht gut aus – aber selbst wenn dies nicht so gewesen wäre, müsste deshalb keiner Hunger leiden. Vor 200 Jahren war dies noch ganz anders.

Dankbarkeit für das, was Gott den Menschen in Form von allem, was auf den Feldern und Fluren der Heimat wächst und gedeiht – dies wird in Gschwend nicht nur am Erntedankfest im Herbst in den Blickpunkt gerückt, sondern auch im Hochsommer, wenn die Getreidefelder abgeerntet werden. Warum dies in Gschwend so gemacht wird, steht am. August in der Rems-​Zeitung!