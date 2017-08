Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 08. August 2017 Dienstag, 08. August 2017

Ehrenamt bei der Feuerwehr: Schlüsselqualifikation fürs Berufsleben

Engagement im Ehrenamt gilt bei vielen Firmen als Schlüsselqualifikation, wenn eine Bewerbung auf dem Tisch liegt. Oder wird es von Arbeitgebern eher negativ bewertet, dass ein neuer Mitarbeiter während der Arbeitszeit auch mal zum Einsatz bei der Feuerwehr muss? Teilnehmer am Job-​Training informierten sich.

Hilfsbereitschaft, Disziplin und Ausdauer beim Erreichen von Zielen sind hierfür nötig – allesamt Eigenschaften, die sich ein Arbeitgeber von seinem Personal nur wünschen kann. Und es gehört bei vielen Feuerwehraufgaben auch der Mut dazu, Ängste zu überwinden. Wenn junge Leute so begeisterungsfähig und lernbereit sind, haben sie auf dem Arbeitsmarkt auch gute Chancen. Denn oftmals sei die fehlende Motivation das Haupthindernis, um im Berufsleben Fuß zu fassen, weiß sie aus Erfahrung. Und deshalb setzen die vom Jobcenter Ostalbkreis finanzierten Fördermaßnahmen genau an diesem Punkt den Hebel an. Zwei der Kursteilnehmer sind seit Jahren bei der Gmünder Feuerwehr. Was sie zu sagen haben, steht am. August in der Rems-​Zeitung..