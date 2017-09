Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 12. September 2017 Dienstag, 12. September 2017

Bosch auf der IAA: Lenkung für autonomes Fahren

Wenn die Automobilindustrie rasch in Richtung Elektromobilität und autonomes Fahren steuert, bleibt immer noch die Frage, wie das Auto gelenkt wird. Die Bosch AG stellt auf der IAA die „fail operational“- Elektrolenkung „Servolectric“ für hochautomatisiertes Fahren vor.

13

Oberbürgermeister Richard Arnold und der städtische Wirtschaftsbeauftragte Alexander Groll besuchten a den Stand von Bosch auf der IAA in Frankfurt in Halleund ließen sich von Marcus Parche, dem für die Entwicklung und Produktion von Pkw-​Lenkungen zuständigen Geschäftsführer, die neue Elektrolenkung darstellen. Marcus Parche unterstrich, dass die Fertigungsstätte in Schwäbisch Gmünd das Leitwerk für Lenkungen sei und Schwäbisch Gmünd der Standort, an dem Entwicklung und Produktion der für das autonome Fahren so wichtigen Technik stattfinde. Mehr in der RZ vom. September.