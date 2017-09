Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 12. September 2017 Dienstag, 12. September 2017

Neue Quartiersmanagerin stellt sich vor

ume

Eine neue Quartiermanagerin und ein neues Logo bekunden den Start des Projektes „Gut leben in der Altstadt von Schwäbisch Gmünd – die Altstadt bekommt ein neues Gesicht“. Im Bürgertreff Altstadt im Spital zum Heiligen Geist wird sich jetzt Caroline Stahl der Entwicklung der Innenstadt annehmen.

Caroline Stahl, die frischgebackene Quartiermanagerin, lebt seit sechs Jahren in Gmünd und ist sich sicher: „An der Altstadt kann man wirklich was machen.“ Sie könne nun privates Interesse mit beruflichem verknüpfen. Künftig wird sie Menschen kontaktieren, bestenfalls sie auch miteinander in Kontakt bringen und zu Gesprächen anregen. Wie das neue Logo aussieht erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.