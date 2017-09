Ostalb | Mittwoch, 20. September 2017 Mittwoch, 20. September 2017

Abschied vom Chef der Kreissparkasse Ostalb

Foto: Thomas Siedler

Er hat sein gesamtes Berufsleben von 46 Jahren im selben Haus verbracht und kann dabei auf eine Bilderbuchkarriere zurückblicken: Carl Trinkls Weg bei der Kreissparkasse Ostalb begann 1971 als Auszubildender, und Ende des Monats wird er als Vorstandsvorsitzender in den Ruhestand gehen.

Die offizielle Verabschiedung von Carl Trinkl am Mittwochabend in der Aalener Stadthalle ist nicht umsonst zu einem großen Treffen der ganzen Ostalb geworden, bei dem einer im Mittelpunkt stand, der „Vorleber und Vordenker, im besten Sinne ein Vorbild“ gewesen und stets „einer von uns“ geblieben sei, wie es der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Landrat Klaus Pavel, formulierte. Was er sonst noch über Carl Trinkl und dessen Nachfolger Andreas Götz sagte, steht in der Donnerstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.