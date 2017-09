Ostalb | Sonntag, 24. September 2017 Sonntag, 24. September 2017

Große Rettungsübung in Wissgoldingen

Fotos: gn

Anlässlich des 60 -​jährigen Bestehens der Ortsgruppe des DRK Wißgoldingen fand am vergangenen Samstag auf dem Schulhof der Grundschule eine große Schauübung statt, zu der alle interessierten Bürger eingeladen waren.

In der Schauübung wurde folgendes Szenario angenommen: Ein Pkw-​Fahrer hatte einen Herzinfarkt erlitten, demzufolge die Kontrolle über sich und sein Fahrzeug verloren und war in eine Bushaltestelle gefahren, an der fünf Passanten angefahren und verletzt wurden. Sein Beifahrer war im Pkw eingeklemmt worden.Am Einsatz beteiligt waren auch die FFW Straßdorf und Maitis, die Rettungshundestaffel des Gmünder DRK mitHunden, Marco Kühn als Notarzt vom DRK Böhmenkirch und sein Fahrer Phillip Mailänder von der HvO-​Gruppe Gschwend, sowie die Stuifen-​Hexen zur Bewirtung der zahlreichen Gäste.