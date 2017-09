Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 24. September 2017 Sonntag, 24. September 2017

Zwölftes Stadtteilfest im Unipark

Fotos: nb

„Gelebte Vielfalt“ – das war beim zwölften Stadtteilfest im Unipark nicht nur eine bloße Aussage, die auf Plakaten stand, sondern etwas, was sich im Kleinen und Großen zeigte.

All die Gesangs-​, Tanz– und Theateraufführungen spiegelten wieder, welche Vereine sich im Laufe der Jahre in der Oststadt niedergelassen haben. Und auch in kulinarischer Hinsicht zeigte sich die Vielfalt der Oststadt – Leckereien verschiedenster Länder wurden angeboten, die RZ berichtet in der Montagausgabe über ein Stadtteilfest, das in vielerlei Hinsicht Vielfalt und auch Zusammenhalt wiederspiegelte.