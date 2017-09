Ostalb | Samstag, 30. September 2017 Samstag, 30. September 2017

Einsetzung von Pfarrer Braun und Pfarrer Walter

Einmal als Pfarrer zu arbeiten war kein Plan, den Horst Walter und Andreas Braun von Anfang an verfolgten. Ganz unterschiedliche Beweggründe waren es, die letztlich den Ausschlag dafür gaben, das Leben der Katholischen Kirche zu widmen. Künftig werden sie gemeinsam die Seelsorgeeinheit „Unterm Hohenrechberg“ betreuen. Am Sonntag werden sie ab 14 . 30 Uhr in der St.- Laurentius-​Kirche Waldstetten in ihr Amt eingesetzt.

8000

„Wir wünschen uns ein geistliches Leben für uns, aber auch für die Gemeinde“, so der Wunsch der beiden. Der Seelsorgeeinheit Unterm Hohenrechberg gehören die Gemeinden St. Laurentius in Waldstetten, St. Maria in Hohenrechberg, St. Cyriakus in Straßdorf und St. Johannes Baptist in Wißgoldingen mit insgesamtKatholiken an. Welche Beweggründe dazu geführt haben, dass sich Horst Walter und Andreas Braun vor einigen Jahren dazu entschieden haben, nochmals neu anzufangen und Pfarrer zu werden, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.