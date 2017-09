Ostalb | Samstag, 30. September 2017 Samstag, 30. September 2017

Erstes Waldstetter Jugendforum

Galerie (1 Bild)

Foto: gn

Wie man die Gemeinde für Kinder und Jugendliche aus deren Sicht noch attraktiver machen kann, wollte der Waldstetter Jugendbeirat von den Jugendlichen ab 14 Jahren wissen und hatte demzufolge zum ersten Waldstetter Jugendforum am Freitag in die Aula der Franz-​von-​Assisi-​Schule eingeladen.

Ihnen sollte die Gelegenheit gegeben werden, ihre Ideen, Wünsche und Anregungen für ein noch jugendfreundlicheres Waldstetten zu äußern. Markus Bosch als Vorsitzender des Jugendbeirats begrüßte Bürgermeister Michael Rembold und den Hausherrn, Rektor Stefan Willbold von der Franz-​von-​Assisi-​Schule, der die tolle Idee dieser Veranstaltung lobte. Dies sei eine wichtige Plattform, sich mit Themen zu beschäftigen, die einen selbst betreffen und man könne dabei auch Engagement, Ehrenamt und Demokratie lernen. Was die Jugendlichen für Vorschläge hatten, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.