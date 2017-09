Blaulicht | Dienstag, 05. September 2017 Dienstag, 05. September 2017

Junge Frau verletzt — Fahrer flüchtet

In der Lorcher Straße in Gmünd flüchtete ein Unfallverursacher nach einem Unfall am Montagabend gegen 23 Uhr, bei dem eine junge Frau verletzt wurde. Ein VW Golf prallte beim Einfahren aus dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in die Lorcher Straße zunächst gegen einen Bordstein. Dadurch verlor dessen Fahrer die Kontrolle über den Pkw, der auf die gegenüberliegende Fahrspur geschleudert wurde und dort mit einem Renault Twingo zusammenstieß. Der Anprall war so heftig, dass an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die Schadenshöhe wurde an der Unfallstelle auf zusammen etwa 12 000 Euro geschätzt.

Die 24 Jahre alte Fahrerin des Renaults zog sich beim Zusammenprall leichte Verletzungen zu. Der Golf-​Fahrer flüchtete sofort zu Fuß von der Unfallstelle. Eine sofortige Fahndung rund um die Unfallstelle blieb zunächst erfolglos. Auch die Ermittlungen an der Halteradresse führten über Nacht nicht zum flüchtigen Fahrer. Die Polizei in Gmünd nimmt Hinweise auf den Unfallfahrer entgegen. Der Mann könnte schon in dem Schnellrestaurant oder auf dem Parkplatz davor beobachtet worden sein. Auch nach dem Unfall ist er vielleicht deshalb aufgefallen, weil er sich bei dem Unfall möglicherweise ebenfalls verletzt haben könnte. Alle Hinweise werden bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd entgegen genommen.