Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. September 2017 Mittwoch, 06. September 2017

Sommerorientierungswerkstatt: Ein voller Erfolg

Die Idee, geflüchteten Menschen auch in den Sommerferien Kurse anzubieten, entstand sehr kurzfristig. Auch aus diesem Grund waren sich die Verantwortlichen kurz vor Kursbeginn nicht sicher, ob es genügend Teilnehmer sein werden, die sich anmelden. Letztlich waren es 15 . Gut möglich, dass es eine Fortsetzung der Sommerorientierungswerkstatt für Flüchtlinge geben wird.

Dem prüfenden Blick von Waltraut Kuhnert entgeht nichts. Konzentriert wurden am Mittwochnachmittag einige Bewerbungsanschreiben nochmals in Augenschein genommen und, wo notwendig, gemeinsam Korrekturen durchgeführt. Der größte Teil aber war geschafft. Und Kuhnert ebenso wie die anderen ehrenamtlichen Kursleiter sichtlich zufrieden mit den Teilnehmern. Was es für diese bedeutet, Einblick in verschiedenste Bereiche — angefangen von Textil über Bauhandwerk bis hin zu Metall — zu erhalten, und am Schluss ein Zertifikat entgegenzunehmen, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.