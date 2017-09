Blaulicht | Donnerstag, 07. September 2017 Donnerstag, 07. September 2017

Brand in Weiler: Feuerwehr rettet Frau

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Eine 51 -​jährige Frau wurde im Zuge einer Brandbekämpfung von der Feuerwehr aus einem Einfamilienhaus in Weiler in den Bergen gerettet. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Kurz nach zwei Uhr ging der erste Brandalarm bei der Rettungsleitstelle ein. Gemeldet wurde der Brand einesEinfamilienhauses in der Pfarrer-​Haug-​Straße. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das eineinhalbstöckige Gebäude bereits im Vollbrand. Da die alleine dort lebende Bewohnerin nicht angetroffen werden konnte, bestand die Gefahr, dass sie sich noch im Haus aufhält. Die Feuerwehr drang deshalb mit schwerem Atemschutz in dasGebäude ein und fand dieJahre alte Bewohnerin tatsächlich noch im Gebäude. Sie wurde aus dem brennenden Haus gerettet und vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Mit einer Rauchgasvergiftung wurde sieanschließend im Krankenhaus aufgenommen. Bei dieser Rettungsaktion zog sich auch einer der Feuerwehrmänner eine Rauchgasvergiftung zu, auch er wurde vorläufig zur stationären Behandlung im Krankenhausaufgenommen. Die Feuerwehren aus Schwäbisch Gmünd und Weiler waren mit insgesamtEinsatzkräften vor Ort und bekämpften den Brand unter anderem auch von der Drehleiter aus. Kurz nach drei Uhr konntendie Löscharbeiten eingestellt werden. Am Gebäude entstand wohl Totalschaden, der auf rundEuro geschätzt wird. Die ersten Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Kriminaldauerdienst noch während des Löschangriffs aufgenommen. Inzwischen wurden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei übernommen, derenBrandermittler warten derzeit (Donnerstag,Uhr) darauf, den Brandort betreten zu können.