Blaulicht | Freitag, 12. Januar 2018 Freitag, 12. Januar 2018

Unbekannter verdrehte Frau den Arm

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Wie jetzt erst bekannt wurde, hat bereits in der Nacht zum Montag ein bislang unbekannter Mann eine 52 Jahre alte Fußgängerin angegangen und leicht verletzt. Die Frau parkte gegen 1 . 15 Uhr ihren Pkw am Wanderparkplatz in der Brainkofer Straße und ging mit ihrem Hund auf dem Gehweg in Richtung Iggingen spazieren.

Dort kam ihr ein etwabisJahre alter Mann entgegen, woraufhin ihr Hund knurrte. Kurze Zeit später griff der Unbekannte die Frau von hinten an und drehte ihren Arm auf den Rücken. Er fragte sie, was sie da mache. Als die Frau aufschrie, schnappte der Hund zu und zerriss die Jeanshose des Angreifers, woraufhin er in Richtung Brainkofen flüchtete. Der Mann war circabisMeter groß und von hagerer Statur. Er sprach schwäbisch, trug eine blaue Basecap und eine dunkle Daunenjacke. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und brachte den Vorfall am Mittwoch bei der Polizei zur Anzeige. Hinweise nimmt die Polizei in Leinzell unter Telefon/​entgegen.