Ostalb | Dienstag, 16. Januar 2018 Dienstag, 16. Januar 2018

Kidstown, die Stadt die von Kindern regiert wird

Galerie (2 Bilder)

Foto: esc

Eine Stadt, in der nur die Kinder das Sagen haben. Diesen Wunsch hat nicht nur Pippi Langstrumpf in zahllosen Kinderseelen geweckt. In Heubach wird er realisiert. Wenigstens für zehn Tage im Jahr. Nicht ohne Grund ist das besondere Ferienangebot seit 18 Jahren sehr gefragt.

Am. Januar beginnt nun die Anmeldefrist für die. Kinderspielstadt Kidstown in Heubach. Bis zum Ende der Frist am. Mai werden längst allePlätze besetzt sein, und viele Kinder auf der Warteliste stehen, in der Hoffnung noch nachrücken zu können. Zumal zuerst alle Kinder aus Heubach. Lautern und Buch berücksichtigt werden, dann die der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein und erst danach Kinder aus anderen Regionen. Wie die Kinderspielstadt funktioniert, und was die Organisatoren dafür brauchen, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.