Freitag, 19. Januar 2018

Warnstreik bei Mahle in Lorch

Nachdem die ersten drei Verhandlungsrunden der Tarifrunde der Metall– und Elektroindustrie bislang ergebnislos blieben, hat die IG Metall zu Warnstreiks aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Auch in Lorch kam es beim Automobilzulieferer Mahle zu Arbeitsniederlegungen.

Im Lorcher Mahle-​Werk sind von den WarnstreiksArbeitnehmer betroffen. Kurze Vollzeit – so das Schlagwort unter dem die Arbeitszeitreduzierung gefasst wird – soll vor allem denen zugute kommen, die ihre Arbeitszeit flexibler gestalten wollen oder müssen.Monate lang sollen diejenigen, die in Kinderbetreuung oder Pflege eingebunden oder aufgrund von Schichtarbeit gesundheitlich angeschlagen sind, reduzieren können. Wie der Streik verlief, und was der Betriebsratsvorsitzende zu sagen hatte, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.