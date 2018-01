Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 02. Januar 2018 Dienstag, 02. Januar 2018

Landesfamilienpass und andere Hilfen

Galerie (1 Bild)

Foto: somi

Mit der ganzen Familie kostenlos ins Mercedes-​Benz Museum in Stuttgart und ins Heidelberger Schloss oder zu einem reduzierten Preis in den Europa-​Park oder in den Erlebnispark Tripsdrill – das sind nur einige der Angebote, die auch Familien aus Schwäbisch Gmünd mit dem Landesfamilienpass wahrnehmen können.

In dem Zusammenhang weist Dieter Lehmann auf weitere Angebote der Stadtverwaltung hin, die Familien und Alleinerziehenden Unterstützung bieten. So das Programm „Bildung und Teilhabe“ sowie die Aktion Familie. Beides sind städtische Hilfsangebote für Bedürftige.Mehr zu diesem Thema lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.