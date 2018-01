Ostalb | Samstag, 20. Januar 2018 Samstag, 20. Januar 2018

Jahresplanung des Waldstetter Jugendbeirats

Galerie (1 Bild)

Foto: Gerhard Nesper

Mehrere Punkte standen auf der Tagesordnung der 6 . Sitzung des Waldstetter Jugendbeirats am Samstag im großen Sitzungssaal des Rathauses. Es drehte sich um Getränkeautomaten in den Schulen, die Reaktivierung des Jugendraums, PC-​Kurse für Senioren, ein Logo für das Jugendgremium und anderes mehr.

Zunächst ging es um die beim Waldstetter Jugendforum gewünschte Aufstellung von Getränke– und Snackautomaten in den beiden Schulen. Markus Bosch stellte ein Angebot einer Firma aus Wuppertal vor, die die kostenlose Aufstellung solcher Automaten einschließlich der Wartung und Betreuung übernehmen würde. Dazu erklärte Andreas Elser, Rektor der Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg, man befinde sich derzeit mitten in der Bauphase der Mensa, sei jedoch für die Anregungen des Beirats und der Schüler offen. Mit der neuen Mensa werde auch das Angebot an Speisen und Getränken erweitert, außerdem beziehe man die Getränke weiterhin über einen örtlichen Bäcker. Es seien jedoch Nischen eingeplant, in den ggf. solche Automaten aufgestellt werden könnten. Man müsse aber auch einen Blick auf die Verkaufszeiten richten und vom Verkauf von Warmgetränken in Pappbechern absehen. Erst wenn die Mensa in ca. einem Jahr fertiggestellt sei, könne man sich darüber weitere Gedanken machen.Am Ende gab Markus Bosch seinen Rücktritt bekannt. Wie er ihn begründet und was sonst noch alles besprochen wurde steht in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.