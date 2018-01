Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 24. Januar 2018 Mittwoch, 24. Januar 2018

Gmünd: Das Bühnenbild für „Evita“

Foto: Marcus Menzel

Am 2 . Februar ist Premiere des Musicals „Evita“ im Stadtgarten in Gmünd. Im Juni begannen Bildhauer Reiner Schmid und sein Team mit der Erstellung des Bühnenbildes für die Produktion des Kolping-​Musiktheaters. Es ist das insgesamt zwölfte Mal, dass Reiner Schmid diese Aufgabe übernimmt. Mehr in der Rems-​Zeitung am 25 . Januar.

2007

25

löste Reiner Schmid erstmals beim Musical „Anything Goes“ des Gmünder Kolping-​Musiktheaters bravourös die anspruchsvolle Aufgabe, schnelle szenische Wechsel zu bedienen. In „Evita“ ist der Bildhauer abermals für das Bühnenbild zuständig. Er kann dabei auf ein engagiertes Team ehrenamtlicher Helfer zurückgreifen. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Januar.