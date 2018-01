Blaulicht | Donnerstag, 25. Januar 2018 Donnerstag, 25. Januar 2018

Wem gehört der Schmuck?

Galerie (6 Bilder)

Fotos: Polizei

Umfangreiches Diebesgut hat die Kriminalpolizei Anfang Januar bei Schwäbisch Hall sichergestellt und sucht nun die Eigentümer! Der Schmuck war am 07 . 01 . 2018 von einem Passanten bei Gottwollshausen an einem Bach aufgefunden worden

Ein Teil des Schmucks konnte einem Einbruch amin Backnang zugeordnet werden. Dort war ein unbekannter Einbrecher vormittags in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen und hatte Schmuck im Wert vonEuro erbeutet. Ein großer Teil des aufgefundenen Schmucks konnte bislang keiner Tat zugeordnet werden, weshalb Bilder der Schmuckstücke nun auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Aalen unter https://​ppaalen​.polizei​-bw​.de veröffentlicht wurde.Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zu den abgebildeten Gegenständen machen? Wem wurde der Schmuck gestohlen oder wer kennt jemanden, der diesen Schmuck besessen hat? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Waiblingen, Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch, Telefon/​