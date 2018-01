Ostalb | Freitag, 26. Januar 2018 Freitag, 26. Januar 2018

Spannender Einblick in die Arbeit des Zollamtes

Fotos: nb

Hagen Kohlmann zögert nicht. Den Stiel des Hammers fest umklammert, schlägt er zweimal mit voller Wucht auf den Elektrorasierer. Dass er kaputt ist, nimmt er zufrieden zur Kenntnis. Der Rasierer nämlich ist gefälscht. Ihn untauglich zu machen, ist Teil der Arbeit beim Zollamt Aalen. Ein Arbeitsort, an dem eines garantiert nie einkehrt: Langeweile.

„Wir wissen nicht, was morgens kommt“, beschreibt Ursula Dietenmeier, die Leiterin des Zollamtes Aalen, die tägliche Arbeit. Manchmal ist der große Parkplatz in der Dauerwangstraßein Essingen leer, an anderen Tagen sind es bis zu sieben LKW, die bei Arbeitsbeginn umUhr bereits vor dem Zollamt parken. Dann heißt es für Dietenmeier und ihre Mitarbeiter: Raus aus dem Büro und rein in den LKW. Welche Arbeiten genau von den Mitarbeitern des Zollamtes erledigt werden, warum im Zollamt sehr früh auch schon politische Entwicklungen spürbar sind und welche Gegenstände die Hitliste der am meisten übers Internet bestellten Waren anführen, das steht in unserer aktuellen Samstagsreportage.