Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 03. Januar 2018 Mittwoch, 03. Januar 2018

Eis-​Arena: Vorbereitungen im Gange

Galerie (1 Bild)

Foto: ml

Eislaufen im Herzen der Stadt – das wird ab Samstag, 13 . Januar, in Gmünd möglich sein. Mit dem Aufbau der 300 Quadratmeter großen Eisbahn am Oberen Marktplatz wurde bereits am Mittwoch begonnen.

13

Noch ist die Eisfläche nicht zu erkennen. Doch in den kommenden Tagen werden die Vorbereitungen deutlich voranschreiten. Bis zur Eröffnung am. Januar um elf Uhr wird hier eine sieben Zentimeter hohe Eisfläche entstehen. Die wichtigsten Infos zur Vorbereitung und zum Betrieb stehen am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.