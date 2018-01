Blaulicht | Dienstag, 30. Januar 2018 Dienstag, 30. Januar 2018

Schwerer Unfall zwischen Essingen und Lauterburg

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Eckart Scheiderer

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die Landesstraße 1165 zwischen Essingen und Lauterburg aktuell gesperrt.

7

8

45

15

16

40

45

14

18

Wie die Polizei mitteilt, sind auf der Strecke kurz nachUhr ein Personenwagen und ein Lastwagen kollidiert. Dabei seien Insassen schwer verletzt worden. Rettungskräfte sind im Einsatz.AktualisierungUhr: Aufgrund der anstehenden Bergungsmaßnahmen wird die Vollsperrung voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Vertreter der Straßenmeisterei richteten eine örtliche Umleitung ein.Hergang: Ein Mann befuhr um kurz nach sieben Uhr mit seinem Toyota die Strecke in Richtung Lauterburg. Etwa auf Höhe der dortigen Fischzucht geriet er aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger zusammen.Dessen Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Lkw-​Fahrer kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. In der dortigen Böschung kippte der Lkw samt Anhänger sowie den geladenen Holzstämmen auf die rechte Seite.AktualisierungUhr: Die Straße ist immer noch gesperrt. Die Sperrung dürfte bis etwaUhr andauern. Mittlerweile sind die Personalien der Beteiligten bekannt. Bei dem Autofahrer handelt es sich um einenJahre alten Mann. Dieser wurde schwerstverletzt. Der Lkw-​Fahrer istJahre alt und wurde lediglich leicht verletzt. DieBergemaßnamen des Lkw samt Anhänger dauerten unter Einsatz eines Kranes bis etwaUhr an. Das Holz wurde zuvor auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen. Danach musste die Fahrbahn mit einem Ölwaschmobil gereinigt werden. Nach Bergung des Lkw musste wegen des ausgelaufenen Treibstoffs (Menge unbekannt) Erdreich abgegrabenwerden. DieseMaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen undEinsatzkräften im Einsatz war, richtete mehrere Ölsperren an der Rems ein. Bislang sind keine negativen Auswirkungen auf die nahegelegene Fischzucht bekannt.