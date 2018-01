Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 07. Januar 2018 Sonntag, 07. Januar 2018

Guggen aus Wetzgau sind als „Naturgeister“ unterwegs

Nach drei Jahren war es für die Guggen aus Wetzgau wieder mal Zeit für einen Imagewechsel. Das Kostüm „Wüste(n) Krieger“ wurde an den Nagel gehängt. Seit Freitagabend um 23 . 30 Uhr sind sie als „Naturgeister“ unterwegs. Ein Motto, das zum „Himmelsgarten“ und zum Taubental perfekt passt.

Am Neujahrstag hatten die „Wüste(n) Krieger“ ihren letzten Auftritt auf dem Sportplatz in Bargau. Nun sind relativ grüne Zeiten bei der „Freiwilligen Guggenmusik Überdruck Wetzgau“ angebrochen, denn diese Farbe dominiert zusammen mit Erdfarben die neuen Kostüme. Baumrinde, Holz, Blätter – alles, was man landläufig mit der Natur hierzulande verbindet, taucht bei der Gestaltung des „Überdruck“-Outfits auf. Andere Elemente sind mehr eine Anspielung auf „Geist“ und „Geister“ – was ja ebenfalls im Motto auftaucht. Wie die Wetzgauer Guggen ihre Kostüme aussuchen und wie sich Guggenmusik im Laufe der Zeit verändert hat, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung.