Donnerstag, 11. Oktober 2018

Bei Lorch-​Waldhausen: Bagger geht für die Remstal-​Gartenschau baden

Fotos: Heino Schütte

Spektakulär anzusehen sind aktuell die Bauarbeiten für einen absolut zentralen Punkt der Remstal-​Gartenschau 2019 : Bei Lorch-​Waldhausen wird der Mittelpunkt der Rems in Szene gesetzt.

Für die Gestaltung dieses zentralen Gartenschau-​Ortes im ingesamtlangen Remstal gehen der Baggerfahrer und sein Kettenfahrzeug der Firma Gebrüder Eichele sogar „baden“. Staunend betrachten Wanderer und Spaziergänger die Arbeiten, denn es sieht aus der Ferne betrachtet zunächst so aus, als würde da mitten im Fluss ein Schwimmbagger oder Amphibienfahrzeug am Werk sein. Mehr über das Projekt am Freitag in der Rems-​Zeitung.

