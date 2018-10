Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 11. Oktober 2018 Donnerstag, 11. Oktober 2018

Zweite Girls Day Akademie gestartet

An der Girls Day Akademie der Wissenswerkstatt Eule teilzunehmen bedeutet nicht nur, die eigenen Kompetenzen zu erweitern und Neigungen zu erkennen, sondern auch, eine Perspektive für die eigene Berufswahl zu bekommen. Am Mittwoch war Start der Girls Day Akademie für das Schuljahr 2018 /​ 2019 .

Trotz ihres jungen Alters weiß die-​jährige Maxime bereits jetzt schon, dass sie einmal im IT– oder Technik-​Bereich arbeiten möchte. Sie ist eine derSchülerinnen, die nun ein Jahr lang jeden Mittwoch für zweieinhalb Stunden Einblick in die Welt der Technik und Digitalisierung bekommen werden – in der Eule, aber auch bei regionalen Unternehmen. Ein Einblick, der vielen von ihnen helfen wird, beruflich einmal den richtigen Weg einzuschlagen. Denn längst wissen noch nicht alle Mädels, welchen Beruf sie einmal erlernen möchten. Warum auch die Schulleiter das Angebot schätzen und was die Schülerinnen am ersten Tag in der Eule bauen durften, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

