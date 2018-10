Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 17. Oktober 2018 Mittwoch, 17. Oktober 2018

Temo-​Markt hat jetzt auch eine Geschenke-​Ecke

Foto: esc

Psychische Erkrankungen, insbesondere wenn sie chronisch sind, sind sowohl für die Kranken selbst, als auch für die Angehörigen eine große Belastung. Um Betroffene und vor allem die Angehörigen zu unterstützen, haben Alfred und Sigrid Hofmann vor vielen Jahren den Verein für seelische Gesundheit gegründet.

In der Regel sind psychisch kranke Menschen zunächst nicht mehr, oder nur in begrenztem Umfang, in der Lage, ihr Leben alleine in den Griff zu bekommen. Hilfe bekommen sie in Schwäbisch Gmünd unter anderem im Gemeindepsychiatrischen Zentrum in der Hofstatt. Oft scheitern die psychisch kranken Menschen schon daran, ihrem Leben wieder eine Struktur zu geben. Dabei kann eine niedrigschwellige Tätigkeit helfen – wie zu Beispiel im Temo-​Markt des Vereins für seelische Gesundheit. Seit Juni leitet Anke Strobel den Markt für Gebrauchtes. Was es hier Neues gibt, können Sie am Donnerstag der Rems-​Zeitung entnehmen.

