Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 21. Oktober 2018 Sonntag, 21. Oktober 2018

Kirchweihsonntag: Tausende Besucher bei viel Sonnenschein

Galerie (6 Bilder)

Fotos: hs

Der verkaufsoffene Kirchweihsonntag mit Krämermarkt in Schwäbisch Gmünd erweist sich als Publikumsmagnet. Tausende Markt– und Einkaufsbummler sind in der Innenstadt unterwegs.

Am Nachmittag gleicht der Kirchweihsonntag bei Biergartenwetter einen sonnigen Stadtfest. Udn dazu auch Guggenmusik-​Stimmung, denn auch die Gmender Gassafetza ziehen durch die Stadt, nachdem sie am Kalten Markt den Tag der Kulturen eröffnet hatten. Gleichzeitig geht am Kalten Markt auch der Tag der Kulturen über die Bühne. Es ist mächtig was los. Die Anziehungskraft der Einkaufs– und Erlebnisstadt Schwäbisch Gmünd zeigte sich bereits zur frühen Mittagszeit auf den Zufahrtsstraßen mit langen Autoschlangen und in den Parkhäusern mit ausgebuchten Pardecks. Mehr dazu am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 27 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!