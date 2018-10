Schwäbisch Gmünd | Freitag, 26. Oktober 2018 Freitag, 26. Oktober 2018

Pädagogischer Fachtag an der Klosterbergschule

Fotos: esc

Die Klosterbergschule nahm ihr 50 -​jähriges Bestehen zum Anlass, einen pädagogischen Fachtag zu veranstalten, in dessen Rahmen sonderpädagogische Themen beleuchtet und diskutiert wurden. Mit einem Impulsvortrag eröffnete die baden-​württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann den Vortragsreigen.

Schulleiter Michael Balint erinnerte an die Zeit, als die „Schule für bildungsschwache Kinder“in Schwäbisch Gmünd gegründet wurde. Und er betonte die Entwicklungen im Bereich der Sonderpädagogik, die sich im Laufe der vergangenJahre völlig neu orientiert hat. Wie Ministerin Eisenmann politische Defizite in der Sonderpädagogik sieht, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

