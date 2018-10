Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 03. Oktober 2018 Mittwoch, 03. Oktober 2018

Renntag auf dem Schurrenhof

Fotos: Gerhard Nesper

Nur schnell reiten macht Freude….sagen vor allem immer mehr junge Reiterinnen. Und darauf kommt es ja schließlich auch an. So auch am Mittwoch beim Renntag auf dem Isländergestüt Schurrenhof, zu dem die IG Schurrenhof, wie seit einigen Jahren am Tag der Deutschen Einheit, auf ihr Gelände eingeladen hatte.

Wasbei einem Reitlehrgang als Idee geboren und am nächsten Tag auf der Passbahn des Schurrenhofs umgesetzt wurde, ist schon zur Tradition geworden. Reiter und Reiterinnen vom Isländergestüt Schurrenhof, aus ganz Baden-​Württemberg und auch Reiter, die bereits deutsche und internationale Meisterschaften gewonnen haben, nahmen an der Veranstaltung teil, bei der es ausschließlich darum geht, schnell zu reiten und dabei Spaß zu haben. Die Isländer, auch Islandponys oder Islandpferde genannt, sind eine kleine, robuste aber außergewöhnlich begabte Pferderasse mit einem Stockmaß bisZentimeter. Ein ausführlicher Bericht steht in der Donnerstagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

