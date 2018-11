Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 11. November 2018 Sonntag, 11. November 2018

Maike Ulrich ist neue Pfarrerin in der Weststadt

Galerie (2 Bilder)

Fotos: ml

Die Tageslosung „Jetzt ist die willkommene Zeit“ könnte nicht besser passen, freute sich Ursula Richter. Die Dekanin konnte gestern die neue Pfarrerin für die Gmünder Weststadt, Maike Ulrich, offiziell ins Amt einführen – fast auf den Tag genau ein Vierteljahrhundert nach der Investitur ihres Vorgängers Karl Hermann Siegel.

Dekanin Richter freute sich in ihrer Investituransprache, dass die Stelle, die ursprünglich zur Streichung vorgesehen war, nun nach einem Jahr Vakanz wieder besetzt werden konnte – durch die Fusion der Gmünder Gemeinden und „durch solidarisches Denken aller“. Worüber die neue Pfarrerin in ihrer ersten Predigt sprach, erfahren sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 25 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!