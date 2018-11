Ostalb | Sonntag, 11. November 2018 Sonntag, 11. November 2018

St. Martin hat Tradition in Bartholomä

Galerie (3 Bilder)

Fotos: en

Halb Bartholomä war bei der St.-Martins-Feier, einer Traditionsveranstaltung, auf den Beinen. Auf dem Schulhof begrüßten Schulleiter Bernd Pfrommer und Bürgermeister Thomas Kuhn die Kindergartenkinder, Schüler, deren Familien, Lehrer und Erzieherinnen.

Die St.-Martins-Lieder wurden musikalisch begleitet vom Musikverein Bartholomä (Notenschnalzer) unter der Leitung von Dieter Wüst. Die Großen des Kindergartens unter der Leitung von Valerie Goldmann zeigten einen Lichtertanz. Was ansonsten noch los war am Samstagabend beim Tradtitionsfest in Bartholomä, können Sie am Montag in der Rems-​Zeitung nachlesen.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 20 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!