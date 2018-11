Schwäbisch Gmünd | Montag, 12. November 2018 Montag, 12. November 2018

Alleinerziehend und trotzdem in Ausbildung

Alleinerziehend zu sein, ist kein Honigschlecken. Zumal die meisten Mütter und Väter, die ihre Kinder ohne Partner großziehen, schon finanziell oft auf Unterstützung angewiesen sind. Deshalb ist für einige von ihnen die Teilzeitausbildung eine große Chance.

Der Projektverbund AITAermöglicht Alleinerziehenden, eine richtige Berufsausbildung zu absolvieren und diese weitgehend an die Anforderungen an die Frauen und Männer angepasst, die parallel noch für ihre Kinder sorgen müssen. Die Anforderung an die Mütter und Väter ist groß. Was es für die Alleinerziehende bedeutet, eine Berufsausbildung in Teilzeit machen zu können, und wo sie Hilfe bekommen können, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

