Epilepsie — „keine Krankheit des Teufels“

Einmal im Jahr, so auch am Samstag, bietet sich für Betroffene, Angehörige und Mediziner im Rahmen des Schwäbisch Gmünder Epilepsietages die Möglichkeit zum intensiven Austausch.

Mit Vorträgen werden medizinische wie gesellschaftliche Aspekte des Krankheitsbildes näher betrachtet und getreu des Mottos der Selbsthilfegruppe „Epilepsie braucht Offenheit“ auch der interessierten Öffentlichkeit, darunter auch MdB Norbert Barthle, nähergebracht. Was das umfangreiche Rahmenprogramm den Besuchern zu bieten hatte, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

