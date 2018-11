Ostalb | Dienstag, 13. November 2018 Dienstag, 13. November 2018

100 Jahre Frauenwahlrecht und das Engagement von Frauen in Heubach

Seit 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland wählen gehen. Aus diesem Anlass gab es im Gmünder Rathaus eine Veranstaltung des FrauenForums, bei der es eine Zeitreise inszeniert wurde. In Heubach wurden Fotos von 100 Frauen gemacht, die sich in der Stadt in irgendeiner Form engagieren und das öffentliche Leben gestalten.

Wie wichtig es ist, dass Frauen noch viel stärker in den politischen Gremien und in Führungspositionen präsent sind, betonen auch die Heubacher Stadträtinnen Ellen Renz und Marie-​Luise Zürn-​Frey. Sie machen darüber hinaus deutlich, was Frauen sonst noch (und manchmal im Hintergrund) so alles leisten und wie arm unsere Gesellschaft wäre, wenn diese Frauen das nicht täten. Eine Doppelseite in der Rems-​Zeitung vom 13 . November ist dem Thema „Frauen“ gewidmet.



Am. Novemberstellte der Rat der Volksbeauftragten sein Regierungsprogramm vor, das auch eine große Wahlrechtsreform beinhaltete. Von nun an waren alle Frauen und Männer abJahren wahlberechtigt. Auf den Tag genauJahre später lud das FrauenForum Schwäbisch Gmünd anlässlich des Jubiläums zur Veranstaltung „Jahre Frauenwahlrecht – Ende der Kostümierung?“ in den

