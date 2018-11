Ostalb | Mittwoch, 14. November 2018 Mittwoch, 14. November 2018

TSV Mutlangen will Vereinsheim umbauen

Foto (hs): Vereinsheim beim Sportplatz

Dem Mutlanger Gemeinderat liegt Antrag des Turn– und Sportvereins (TSV) Mutlangen auf einen Zuschuss vor, der sein eigenes Vereinsheim sanieren und erweitern will. Die gesamten Baukosten (Gebäude und Einrichtung) belaufen sich auf rund 460 000 Euro. Davon will der Verein einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent, also 230 000 Euro.

Vom Württembergischen Landessportbund erhofft sich der TSV einen weiteren Zuschuss in Höhe vonEuro so dass der TSV selbst nochEuro aufbringen müsste. Diese will man durch eine Bauumlage auf die Mitglieder und durch Spenden aufbringen. Mehr über das Vorhaben am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

